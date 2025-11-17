25-26シーズンのプレミアリーグではスタートダッシュに成功するも、クリスタル・パレスとの第6節以降、苦戦が続いているリヴァプール。



ウーゴ・エキティケ以外の新戦力がチームにフィットしておらず、約900億円を投じた夏の補強は成果を挙げられていない。



ニューカッスルからやってきたアレクサンデル・イサクも今夏リヴァプールにやってきた選手の1人だ。近年はニューカッスルで活躍しており、昨季はアーリング・ハーランドを凌ぐリーグ23得点を挙げている。





しかし、今季はプレミアでは未だゴールなし。怪我もあり、苦しい新シーズンとなっている。『Mirror』では現在スウェーデン代表として欧州予選を戦っているイサクが、自身の状態に言及している。「(スイス戦は)30分くらいの出番だったよ。(怪我は)大丈夫だった。次の試合はちゃんとプレイしたい。怪我をすると、1試合でも複数の試合でもイライラする。選手にとって一番辛いのは怪我だ」「ベストな状態ではない。でもフィールドに出たら言い訳はできない。常に自分のプレイをし、最高のパフォーマンスを発揮したい。(少しピッチから)離れていて、チームに貢献できないのは辛い。今は復帰して前向きだよ。サッカーで簡単なことはない。でも、経験を積むことで対処法を学ぶことができる。怪我とはそういうもの、対処法を知り、正しい道に戻るしかない」今季はリヴァプールへ移籍するため、ニューカッスルでのプレシーズンに参加しなかったこともあり、コンディションが安定していないイサク。そこに怪我のダブルパンチで状態を落としており、本来の状態とはかけ離れたものになっている。昨季はリーグ戦で23ゴールを挙げており、彼の完全復活がリヴァプールの復調に繋がるといえるが、復活はいつになるのだろうか。