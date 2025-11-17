スライム職人(Lv.99)が令嬢(Lv.1)に……!?『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』、「竹コミ！」で連載開始
竹書房は、『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』(漫画：ゆうきそにすけ、原作：ただのぎょー)の連載を、WEBコミックサイト「竹コミ！」にて2025年11月17日(月)12：00より開始した。
竹コミ！：https://takecomic.jp/
【あらすじ】
スライム職人の娘・ウニリィは父と二人暮らしで辺境の村でスライムを育てていた。
家へ婿にきてくれる相手を探していた中、謎の騎士がウリニィのもとを訪れ「これからあなたは貴族令嬢です」と言いだして──。
社交場より魔物を愛するテイマー令嬢のスローライフ、始まります♪
【見どころ】
ある辺境の村娘・ウリニィは突然、貴族令嬢になることに！「スライムの申し子」とも呼ばれるスライムテイマーとしての腕を持つウリニィは、果たして立派な令嬢になれるのか…!?ぜひそのチートっぷりと慣れない令嬢ぶりをご覧ください♪
