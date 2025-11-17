青空にくっきりと映える雪化粧した北アルプス。17日の長野県白馬村は晴れて気温が上がり、日中の最高気温は19度と10月上旬並みとなりました。



こうした中、慌ただしく作業をしていたのは村内のガソリンスタンドです。



スタッフ

「あした雪マークがちょっと大きくなってしまったので、それで急いで換える方がいるんと思うんですよね」



午前中から続いていたタイヤ交換の依頼。

小谷村民

「動けなくなっちゃうと何かあった時に困るので、うちの中で1台くらいは取り換えておいた方がいいかなと思って」



この日は午後2時ごろまでに、約30台が冬用タイヤに履き換えられました。



白馬アルプスSS 上條修一さん

「（タイヤ交換は）1週間くらい早いですね。ピークがちょっと早かったと思います。こういう雪国で皆さん生活されていますので、スタッドレスタイヤについては皆さん非常に敏感ですね。」



県内はこの時期としては強い寒気が流れ込む見込みで、特に18日午後から19日にかけては平地でも雪が降り積もる所がある予想です。



18日午後6時までの24時間に降る雪の量は多い所で北部10センチ、中部5センチ、南部1センチと予想されています。



長野地方気象台は、積雪や路面の凍結による交通障害に注意してほしいと呼び掛けています。