岩田剛典主演『金髪』“恋人”にドン引きされる「おじさん注意喚起動画」解禁
三代目 J SOUL BROTHERS、ソロアーティスト活動を中心に、近年は俳優としても話題作への出演が相次いでいる岩田剛典が主演する映画『金髪』が、今週21日より全国公開される。岩田演じる主人公・市川の恋人・赤坂（門脇麦）の場面写真3点＆「おじさん注意喚起動画」2種が解禁となった。
【動画】おじさん注意喚起動画
『決戦は日曜日』の坂下雄一郎監督が自ら執筆したオリジナル脚本となる本作は、日本独特の校則、教師のブラックな職場環境、SNSやネット報道の暴走など社会問題を背景に、「大人になりきれない教師」が生徒たちの“金髪デモ”に振り回されながら成長していく姿を、皮肉と愚痴、笑いを交えて描く新感覚コメディ。
新たに解禁された場面写真は、マッチングアプリで出会った市川と赤坂のツーショットのほか、クリニックでの勤務姿、さらにはいつまでも子供っぽい市川の言動に戸惑っているような表情も収められている。赤坂を演じる門脇は、「今まで演じてきた役の中で、1番辛辣（しんらつ）なせりふを言ったかもしれません」とコメント。
中学校教師・市川のクラスの生徒たちが校則変更を訴えるべく突如始まった“金髪デモ”。世間を揺るがす大騒動に巻き込まれた市川の恋人・赤坂はそんな心身ともに弱った市川に優しく接するかと思いきや、市川の言動に“違和感”を覚えはじめる。市川は赤坂の言葉を受けて、果たして“おじさん”から生まれ変われるのか――。2人の関係がどこへ向かうのか注目だ。
あわせて公開された“おじさん注意喚起動画”2種は、作中で描かれる市川の“おじさん発言”を切り取ったショート映像。日常に潜む“無自覚なおじさん化”をユーモラスに描いた内容となっている。市川に共感してしまった人は“おじさん予備軍”かもしれない。
