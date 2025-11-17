66歳男性・資産3500万円で月の年金11万円「働かなくても年金がもらえて、焦りや不安もない」ゆとりの老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、宮城県在住66歳男性のケースをご紹介します。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール回答者本人：66歳男性
同居家族構成：本人のみ
居住地：宮城県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：800万円
現在の資産：預貯金500万円、リスク資産3000万円
現役時代に加入していた公的年金の種類と加入年数：不明
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：5万円
老齢厚生年金（厚生年金）：6万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「年金だけで生活し、貯金もできている」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「たまに外食を楽しむ程度にはお金に余裕があり、貯金もできるから」と語っています。
ひと月の支出は約「10万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「普段の外食は安価なチェーン店で」現在は無職で給与収入はなく、年金で足りない支出がある場合は「貯金から引き出し」て賄っているという投稿者。
そのため年金生活においては節約も心掛けているそうで、「外食をする際は比較的安いチェーン店で済ませており、高いお店にはたまにしか行かない」とのこと。家計に無理のない範囲で食事を楽しんでおられるようです。
「将来に焦りや不安はない」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「趣味がほとんどないので、もっと人脈を広げてたくさんの趣味を作っていれば暇になることもなかったのではと思います」と回答。
今の生活での不満についても「旅行には行けるが海外や長期間の旅行に行けるほどのゆとりはなく、行こうとすれば貯金を切り崩すほかないこと」とあり、暮らしをより充実させたいという希望はあるものの、将来に大きな不安は感じていない様子です。
年金生活は「働かなくても安定した収入があるため精神的なゆとりがあり、焦りや不安感がない」と投稿者。自由な時間を持て余しながらも、幸せを感じながら日々を過ごされているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)