サッカー元女子日本代表のエースで、11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が17日放送のBS10「あこがれの絶景クルーズ旅」に、元Jリーガーで現在は福島ユナイテッドFC取締役副社長を務める夫の辻上裕章氏（49）とともに出演した。

芸能人が国内外の船旅を実際に体験してクルーズ旅の魅力を紹介する番組。2人は2015年8月に結婚し、10周年を迎えた。辻上氏が出発前に「この10年に感謝っていうのと、これからの人生を楽しむ意味でもこれをいい機会のスタートとして2人でいい時間を過ごしたい」と話すと、澤さんは「10年、何だっけ？錫婚式」とほほ笑んだ。

「ほー」「ひろっちゃん」という愛称で呼び合う2人は、手をつないだり腕を組んで船内を散歩する仲良しぶりを披露。

広い船内には体育館もあり、2人で本気のリフティング対決をする場面も。辻上氏は「結婚したての頃は近所の公園でリフティング対決して、負けた方がジュースおごるみたいな感じでやってた」とサッカー選手らしいエピソードを明かし、「リフティングできる妻ってあまりいないから」と笑いを誘った。

17年1月に誕生した長女は8歳になった。「最近、娘が“ほー”と一緒にハンバーグを作ってくれるようになった。ほーと娘のキッチンの2人の立ち姿、結構いい。ソファから見ててほっこりする」と辻上氏。「娘もいつか連れてきたい」と話すと、澤さんも「そうだね」とうなずいていた。