スペイン1部バルセロナとレアル・マドリードのOBが出場を予定していた「EL CLASICO LEGENDS GRAND FINALE(クラシコ・レジェンズ)」(22日、埼玉スタジアム)の公式サイトが17日に更新され、同大会を中止すると発表した。

公式サイトで「2025年11月22日に埼玉スタジアムで開催を予定しておりました「EL CLASICO LEGENDS GRAND FINALE」につきまして、誠に残念ながら開催を見送ることとなりました」と発表。

開催中止の理由について「関係各所との協議を経て、両クラブおよびファンの皆様に高い品質の体験を提供するために必要な条件を、残された準備期間内に十分に確保することが困難であると判断いたしました」と説明した。

そして「本イベントを楽しみにしていただいていたファンの皆様、ご支援を賜りましたパートナー企業の皆様、並びに本イベントの準備に携わっていただいたすべての皆様に、心よりお詫び申し上げます。皆様のご理解と変わらぬご支援に、深く感謝申し上げます」と呼びかけた。

また、チケットは全額払い戻し対応を行うという。

同大会は、アンドレス・イニエスタ氏、カルレス・プジョル氏、ラウール・ゴンザレス氏、ルイス・フィーゴ氏らそうそうたるレジェンドが来日する予定だった。