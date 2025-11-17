ＴＢＳ系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」に勝男役で出演する竹内涼真が１７日、自身のＳＮＳで話題の「＃勝男服」を投稿。反響を呼んでいる。

勝男は微妙にダサめの私服がチャーミング。肌着のようなＶネックの白Ｔシャツ？にグレーのスラックス姿で何度も外出しており、ネット上では「竹内涼真さんでないと着こなせない」「空港で人目をはばからず肌着で泣く勝男が何とも愛おしかった」「空港に肌着で来て許されるの竹内涼真だけだよｗｗｗ」などと話題に。

この日は、ベッドの上にチェックやストライプのシャツを並べた場面のオフショットをアップ。白い肌着のような半袖シャツにスラックス姿でほほ笑んでおり、鍛えあげた上腕二頭筋など上半身の筋肉がモリモリ。

コメント欄には「何着ててもかっこいいよ」「大好き海老カツ」「腕ヤンバイ」「ＳＮＳで勝男の服ださいって言われてるの面白いんですが」「勝男♥ＬＯＶＥ」「ねぇカツヲその白はさ肌着なの？Ｔシャツなの？スーパーもそれで行っちゃうからいつも気になるんだけど！？」「結局肌着の勝男が好きです」など多数のコメントが届いている。