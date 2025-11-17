「寒い季節」なに羽織る？→【ユニクロ】40・50代に推せる！「上品見えアウター」

冬アウターがまだ決まっていないなら【ユニクロ】をチェックしてみて。ミドル世代のコーデに相応しい、きれい見えを狙える上品アウターがラインナップしています。今回は、バサッと羽織るだけでこなれて見えそうなポンチョと、トレンド感のあるトラッドな着こなしを楽しめるトレンチコートをご紹介。ぜひ一軍として活躍させて。

体型カバーも◎ ドレープ感が美しいポンチョ

【ユニクロ】「ポンチョ」\4,990（税込・セール価格）

ゆったりとしたリラックス感のあるシルエットが、こなれた雰囲気を漂わせるポンチョ。「やわらかくて肌ざわりのよい素材」（公式サイトより）が魅力で、即戦力になってくれそうです。バサッとリラクシーに羽織れて、体型カバーも狙えます。ブラウン・ネイビーの2色展開。一般的なアウターよりもコンパクトにたためるので、あらゆるシーンで重宝するかも。

クラシカルな着こなしを楽しめるトレンチコート

【ユニクロ】「トレンチコートリラックスフィット」\12,900（税込）

クラシカルなファッションが注目されている今、きちんと感のあるトレンチコートがあればオンオフ問わず活躍しそう。「落ち感があり、上品に見える素材」（公式サイトより）が、ミドル世代の上品見えをサポート。かっちりとしたデザインながら、オーバーサイズで程よくカジュアルにも着こなしやすいのが魅力です。裏地がチェック柄になっているため、袖口をロールアップしても可愛い予感。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M