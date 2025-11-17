眠れなくなっちゃう。男性がキュンキュンする「ベッド上での女性の仕草」
大好きな彼とお泊りとなれば、寝る直前まで彼のことをキュンキュンさせたいところ。
そこで今回は、男性が思わず惹かれる「ベッド上での女性の仕草」を紹介します。
｜伸びをする
女性の伸びをする姿って、女性が思う以上に男性がキュンとなる仕草。
ベッドの中で伸びをしつつ、彼の方に体を向けてそのまま彼を見つめてみましょう。
リラックスしているあなたの姿に彼はきっと「心を開いてくれている」と感じてくれるはずです。
｜少し眠そうな目で上目遣い
彼とベッドに入ったら、安心感から眠くなってしまうもの。
とろんとしたあなたの目が魅惑的に映り、彼は思わずキュンとするはずです。
｜手をつないで彼を自分の方に引き寄せる
寝る時に彼と手をつなぐのもおすすめですが、さらに彼の手を自分の方に引き寄せてみましょう。
自分の顔や胸元の辺りに彼の手を引き寄せて、幸せな気持ちを仕草で表現するだけ。
それだけで男性はキュンとなってしまいます。
寝る前まで彼のことをキュンとさせれば、ますます彼の愛情度も上がること間違いなしです。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
