自然と“選ばれる側”に。恋愛偏差値が高い女性に共通して見られる「特徴」
「なぜかいつもモテてる」「彼氏が途切れない」--そんな恋愛上手な女性、あなたのまわりにいませんか？実は、恋がうまくいく人には“選ばれる理由”があるんです。そこで今回は、そんな恋愛偏差値が高い女性に共通して見られる「特徴」を紹介します。
「自分の取説」を知っている女性は強い
恋愛偏差値が高い女性ほど、自分の性格や思考パターンを理解しています。たとえば「落ち込みやすい」「寂しがり屋」といった弱点も、ちゃんと自覚して受け入れてくれる人とつながろうとしているからこそ、無理せず恋に向き合えるのでしょう。それでいて自分の長所を自然にアピールできるのもポイントです。
距離感のつくり方が上手。“察する力”で恋を育てる
男性の表情やトーンから気持ちを読み取るのが上手なのも、恋愛偏差値が高い女性に見られる特徴の１つ。男性が話したいタイミング、聞いてほしい気分を敏感に察知し、さりげなく寄り添える力があるのです。そんな自分本位ではない姿勢に、男性は自然と心を許すようになっていきます。
“追われる”より“選ばせる”恋愛スタンス
恋愛偏差値の高い女性は、「相手に好かれるか」ではなく「私はこの人を好きになれる？」という視点で恋愛に臨むのも特徴です。好きな男性に振り回されるのではなく、自分軸で恋愛を捉えているから、変に媚びることもありません。そんな芯のある姿勢に、男性は惹かれていきます。
自分を知り、相手を思いやり、自分の恋を主体的に選び取る姿勢--それが、恋愛偏差値が高い女性になるための第一歩ですよ。
