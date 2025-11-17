男に媚びすぎ…。同性から嫌悪感を持たれやすい女性の「共通点」

同性から不人気の女性って大抵の場合、「男に媚びすぎ」という印象があるもの。

そこで今回は、そんな同性から嫌悪感を持たれやすい女性の「共通点」を紹介します。

男性の前になると態度が急変する


女性同士の時にはしないような仕草や態度したり、普段とは全く違う甘えたような口調をしたりなど、男性の前になると態度が急変する女性は同性から嫌悪感を持たれやすいでしょう。

しかも、意外と男性もそのわざとらしさに気づいているもので、好印象を持たれることはほとんどなく、不信感を抱かれてしまうものです。

男性に過剰なスキンシップやボディタッチする


気になる男性に対して積極的すぎて、過剰なスキンシップやボディタッチをしてしまう女性も「媚びすぎ」と同性から嫌悪感を持たれやすいです。

また、されている男性の方も「男慣れしてそう」などと思われてしまって、かえって警戒心を持たれることもあるので注意しましょう。

これ見よがしに体のラインがわかる服装をしている


これ見よがしに体のラインがわかる服装をしている女性は同性から嫌悪感を持たれてしまうことも。

しかも、そういう服装ばかりしていると男性からは「軽そう」と思われてしまって、恋愛面においてはデメリットとなることもあるでしょう。

今回紹介した行動を意識的にやってしまっていると、男性に媚びているようにしか見えなくて同性からも男性からも評判を下げてしまうことにつながりかねないので、男性へのアプローチはあくまで“自然体”を心がけていきましょうね。

