真剣なのに伝わらない。男性に「都合のいい関係」と見なされる理由
彼のことがちゃんと好きで、誠実に向き合っているつもりなのに、なぜか彼に「都合のいい関係」として扱われてしまうことありませんか？実は、あなたが真剣なのかを、男性は態度や距離感で判断することが多いんです。そこで今回は、男性に「都合のいい関係」と見なされてしまう理由を紹介します。
彼の都合に合わせすぎて、自分を後回しにしていない？
彼に「仕事が忙しいから」「今は余裕がない」と言われると、つい我慢してしまう。そんな態度が、彼にとって“都合のいい存在”に見えてしまうことも。恋愛は“相手のペースに合わせること”ではなく、“お互いが歩み寄ること”。自分の気持ちを伝えずに我慢を続けると、彼は「この関係はこのままでいい」と思い込んでしまいます。
曖昧な関係を“未来のある関係”だと思い込んでいない？
「恋人みたいなことをしてるし、彼もまんざらでもなさそう」という“グレーな関係”に安心していませんか？男性は、明確な言葉や区切りがない限り、「付き合っている」とは感じていません。一方的に「関係良好」と思い込んでしまうと、彼の中であなたの存在が“都合よく甘えられる相手”に固定される可能性があります。
「求められている＝愛されている」ではない
夜だけの連絡、会うのはいつも彼のタイミングなどを“彼から求められている証拠”だと信じてしまうと、ズルズルと都合のいい関係に陥ることに。本気の恋は、あなたが彼の都合を尊重するだけでなく、男性もあなたの都合を尊重してくれる関係。もし一方的な付き合い方に違和感を覚えるなら、それは心が「苦しい」とサインを出している証拠です。
「都合のいい関係」と見なされないためには、まず自分なりの“恋愛の基準”を持つこと。「彼から大切にされる恋を選びたい」と思えた瞬間から、きっと恋のステージは変わりますよ。
