別れたいけど嫌われたくない。男性がとる“中途半端”な行動
「別れたいならハッキリ言ってほしい…」と思ったことはありませんか？でも、男性の中には、別れを決意しながら“中途半端な優しさ”を見せて嫌われないようにする人もいるんです。そこで今回は、そんな男性がとる“中途半端”な行動を紹介します。
連絡頻度を減らすけど、完全には切らない
急に返信が遅くなったり、既読スルーが増えたり。でも完全に無視はしない。それがフェードアウト狙いの男性の典型的な行動パターンです。罪悪感を減らしたい心理から「自然消滅」に向けて行動します。もし「嫌いになったわけじゃないけど…」などと曖昧な言葉が増えたら、別れを考えているサインかもしれません。
会えば優しいのに、次の約束をしない
会っている時は優しいのに、次の予定を決めようとしない。これも“関係を続ける気はないけど嫌われたくない”男性の行動パターンの１つ。「今は仕事が忙しい」「落ち着いたらまた」などのセリフを繰り返す場合、すでに心はあなたから離れつつあります。
「自分なんかじゃ幸せにできない」と言い出す
「君にはもっといい人がいる」「俺なんかじゃ…」という言葉は、一見あなたを思いやっているようで、実は“自分を悪者にしたくない”言い訳。別れを正当化しながら同情を誘う、ズルいやり方です。もしこのセリフを言われたら、彼の中ではもう結論が出ている可能性が高いでしょう。
別れを迷う男性の“中途半端な優しさ”は、あなたを縛るだけ。そんな曖昧な態度であなたを振り回す男性の時間を費やすことほどもったいないことはありません。キッパリ諦めて、あなたをまっすぐ愛してくれる男性に出会うチャンスを作ることを意識してみてください。
