不倫は一生許しちゃダメ。不倫する男に共通すること
平気で不倫する男は、妻を裏切ることに抵抗がない人。
そんな男と一緒になっても、幸せにはなれません。
とはいえ、不倫する男かどうか見た目だけでは分からないですよね。
そこで、不倫する男の共通点をご紹介！
こうした男には気を付けてください。
｜寂しがり屋
寂しがり屋な男は不倫しがち。
妻にかまってもらえない時は、他の女性で寂しさを解消しようとします。
中でも、常にスマホを手放さないような男には注意が必要ですね。
「誰かと繋がっていたい」「誰かに求められたい」と強く思っているため連絡はマメ。
でも、その相手が一人とは限りません。
｜自分を一番に優先する
不倫する男は、自分を一番に優先するもの。
「こうしたい」と思ったら、たとえ誰かを傷つけたり犠牲にしたりすることがあっても実行します。
欲のままに動き気持ちを満たすため、自分勝手な行動や思考が目立ちます。
｜スリルを求める
「バレるかも…」「ダメなことをしている」など、ハラハラドキドキする状況が好きな男も不倫しがち。
なので、日頃からスリルを求める男には注意してください。
そうした男は、日常の中に刺激を求めます。
結婚生活が安定してくれば、物足りなく感じて不倫に走るでしょう。
｜交友関係が広い
交友関係が広い男は、何かと付き合いが多いですよね。
でも、付き合いが多いということは、それだけ女性と知り合うきっかけも多いということ。
自身にその気がないとしても、女性の誘惑に負けて不倫する場合もあります。
知り合いや友達が多いことを男のステータスとして受け止める女性もいますが、その分不倫される危険性は高いです。
「不倫だけは許せない」と思うなら、避けた方が無難でしょう。
もしかしたら、見方によっては「男らしい」「相性がいい」と感じるかもしれませんね。
でも、結婚したら不倫される確率は高いです。
不倫する男は一生繰り返すもの。
一人の女性すら幸せにできないのです。
