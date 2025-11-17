女子プロレス「マリーゴールド」のスーパーフライ級王座戦（１７日、東京・後楽園ホール）は王者・岩谷麻優（３２）が、九州のＭＹＷＡＹ所属中学生ルチャドーラ・ＣｏＣｏ（１５）を下し、４度目の防衛に成功した。

小４でトレーニングを始め２０２３年５月に１２歳でデビューしたＣｏＣｏに一騎打ちを要求され、この日初シングルで激突した。試合が始まると、お互いがスピーディーな攻防を展開。ＣｏＣｏにトペ・コンヒーロをくらって先制攻撃を許したが、リングに戻るとドロップキックを連発し、格の違いを見せつける。

それでもくらいついてきたＣｏＣｏからハリウッドスタープレスを決められると驚いた表情を浮かべた王者だったが、ファイアーバードスプラッシュを避けてカウンターのトラースキックで流れを奪う。最後は王者がドラゴンスープレックスホールドで３カウントを奪った。

試合後、マイクを持った岩谷は「スーパーフライ４度目の防衛に成功したんですけど、ＣｏＣｏちゃん本当に１５歳？ この先、未来しかないね。こんな天才なかなかいないですよね。戦ってくれてありがとうございました」と健闘を称えつつ、次期挑戦者にハミングバードを逆指名した。

すると、突然ＧＨＣ女子王者・彩羽匠の入場曲が流れ、リングに電撃登場。岩谷は先月２７日のノア「ＭＯＮＤＡＹ ＭＡＧＩＣ」新木場大会で世羅りさから防衛を果たした彩羽の前に現れベルトを叩き、挑戦表明めいたアピールをしていた。

この日は彩羽から「麻優さん、前回自分の前にきてくれましたよね。なにも言わずに去っていったけど、このＧＨＣ女子のベルト興味あるんですよね？ いつやりますか？」と呼びかけられた。

これに岩谷は「ＧＨＣのベルト、そりゃ欲しいよ。このベルト取ったら、女子で史上初のＩＷＧＰとＧＨＣのベルトを取った人間になれるんでしょ？ そんな状況、岩谷麻優が見逃すわけないじゃないですか！ １月３日大田区でＧＨＣのベルトに挑戦させてください」と挑戦を表明。

すると彩羽から「最高の伝説の試合をしましょう。実行委員会には自分が伝えておくので、よろしくお願いします」と受諾され、来年１月３日の大田区総合体育館大会での王座戦が決定的になった。