【牡羊座】週間タロット占い《来週：2025年11月24日〜11月30日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月24日〜11月30日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では自分を変化させていきたいでしょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
自分の色々な知識や経験で沢山の人達を引っ張って行ってあげたいです。そのために新しい繋がりも増やして行くようです。
仕事や公の場では、なぜか必要以上にプライド剥き出しの人達に関わります。まともに対決するより放置する方が、トラブルも減らせるでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
自分を大切にしていきたいです。そのためには、情や負けず嫌いの気持ちに流されては行けないと気付くでしょう。一つ一つ変化していくことが必要になります。シングルの方は、自分を下げて見せることができる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の行動が日によって変わります。
｜時期｜
11月25日 達成 ／ 11月29日 アクティブになる
｜ラッキーアイテム｜
自転車
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞