55年の現場ノウハウを凝縮！星野書房『経営者 資産家 二代目家主のための アパート賃貸経営塾』

星野書房は、アパート賃貸経営に関する実務知識を体系的にまとめた書籍『経営者 資産家 二代目家主のための アパート賃貸経営塾』を2025年11月17日に発売しました。

著者は、桂不動産の代表取締役である渡邉宗明氏。

賃貸経営の全体像から入退去のポイント、リスク管理、出口戦略までを網羅した、経営者や次世代家主のための実践型バイブルです。

星野書房『経営者 資産家 二代目家主のための アパート賃貸経営塾』

価格：1,980円(税込)

発売日：2025年11月17日

著者：渡邉宗明(わたなべ・むねあき)

発行：星野書房

発売：サンクチュアリ出版

ページ数：208ページ

販売場所：全国の書店、Amazonなど

親世代が築いたアパートを引き継いだ二代目大家や、安定した資産運用を模索する中小企業経営者に向けた、実践的なアパート経営の指南書。

複雑になりがちな不動産経営の仕組みが、図版や実例を用いてわかりやすく解説されています。

アパート経営の6つのステップ(計画・建築・入居・管理・修繕・出口)を体系化し、創業55年続く不動産会社の現場ノウハウを凝縮した、地域密着型の知見が詰まった一冊です。

著者 渡邉宗明(わたなべ・むねあき)氏

著者の渡邉宗明氏は、桂不動産株式会社の代表取締役社長。

大学卒業後、三井不動産リアルティ株式会社を経て家業である桂不動産に入社し、2015年に代表取締役社長に就任しました。

茨城県南を中心に管理戸数25,000超を有する企業の二代目社長として、28年間にわたり地主・家主の相続と代替わりを現場で見続けてきた経験を持ちます。

「不動産業者に任せきりにしない、自分で経営判断できる力」を養ってほしいという想いから、本書の執筆に至りました。

目次

第1章 アパート賃貸経営の全容

第2章 入居者募集

第3章 賃貸経営のリスクと回避策

第4章 入居中および退去・再募集

第5章s 修繕

第6章 アパート賃貸経営のポイント

第7章 いまさら聞けない！ 賃貸経営 Q＆A集

賃貸経営を継ぐ人や、これから始める人が経営の本質を理解するための一冊。

星野書房『経営者 資産家 二代目家主のための アパート賃貸経営塾』の紹介でした。

