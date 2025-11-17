MVPを受賞した大谷翔平選手は「CMキャラクター」としても規格外の活躍！ タレント広告のメリデメを考察
日本人3選手の活躍で、国内でも大きな注目を集めた米メジャーリーグのワールドシリーズは、ロサンゼルス・ドジャースがチーム史上初の2連覇を達成し、先発、リリーフとフル回転で活躍した山本由伸投手がシリーズMVPを獲得して幕を閉じました。
シリーズで投打にわたる活躍を見せた大谷翔平選手も、3年連続4度目のシーズンMVP（最優秀選手賞）を獲得し、大谷フィーバーはまだまだ続きそうです。
業界情報によれば、大谷選手の広告出演年間契約料は9億円といわれており、日本人タレントとしては最高額であるとされています。
年間9億円以上もの宣伝広告費を1キャラクターに拠出する企業が20社以上もある、という現実をどう見るか。キャラクター広告に大金を投じる企業のメリット、デメリットを考えてみましょう。
その大半は、BtoC（消費者向け商品・サービス提供）企業で、特に嗜好品の類を販売する企業です。嗜好品とは栄養の摂取を目的としない、お茶、コーヒー、アルコール飲料、清涼飲料、お菓子などです。
嗜好品は、どのメーカーの商品・サービスも、若干の違いこそあれ、大きくは変わりません。清涼飲料やビールメーカーなどが盛んにキャラクター広告を打つのは、イメージで嗜好品を売ろうとしているからに他なりません。
例えば大谷選手を起用している飲料メーカーは、彼を使うことで爽やかな印象を植え付け、広告を見る人に商品の飲み心地のよさの印象付けを狙っていると思われます。
視聴者が店舗に買い物に行った際に、その商品を手に取らせることができれば、狙い通りの効果が得られたとなるわけです。
爽やか、若々しい、かわいい、しっかりしている、強い、親しみやすい……それぞれのイメージを持つタレントやスポーツ選手が広告に使われて、イメージアップさせて商品、サービスの売上伸長に貢献する、それが広告キャラクターの役割です。
大谷選手がとりわけ人気が高いのは、強い、たくましい、爽やか、親しみやすい、若々しい、と多くのよいイメージで好感度がとびぬけて高いからです。アンチが少ない、というのも大きな強みでしょう。
彼と同じものを持ちたい、同じものを食べたい、同じものを飲みたい、見る人にそう思わせる力が強いので、高額な契約料になるのも当然のことなのです。
この場合は、商品・サービスをキャラクター広告で売ろうとしているのではなく、人材採用での求職者に対するイメージ向上を目的として使われているケースが多いです。
好感度の高いキャラクターが自社の社員であるかのような使われ方や、自社について語るような使われ方の広告を通じて、求職者によいイメージを持ってもらいたい、という思いがそこにあるのです。
特に技術者が絶対的に不足している昨今では、BtoB企業のイメージ広告はますます増加傾向にあるようです。
明るいイメージを期待していたのに、タレントが病気になってしまったりケガをしてしまったりとか、あるいはスポーツ選手を起用してスピード感や強さを印象付けようとしたのに注目の大会や試合で負けてしまったりとか。
あるいは契約期間中の結婚や離婚によって、狙ったイメージが変わってしまうことも。キャラクターも人間なので想定外の出来事で、当初のイメージがずっと続くわけではないのです。
最悪のケースは、採用タレント絡みの不祥事です。この場合は、損害賠償の対象になりますが商品・サービスのイメージダウンは免れ得ず、不祥事によって被ったイメージの低下を回復するのに、余計な時間とコストがかかることは必至です。
大谷選手のような超人気者を採用するリスクも存在します。
人気キャラクターはイメージ、好感度は申し分ないものの、多数社と同時契約していると没個性となってイメージの差別化がしにくくなったり、先行他社のカラーが強めに出て自社キャラクターとしてのインパクトが弱まってしまったりする、というリスクも存在するのです。
1キャラクターの採用企業が一定数以上になると、契約社数が頭打ちになるのはそのような理由によります。
「大谷選手がCMに出演している企業が信頼を高めて、それらの企業の品物やサービスを購入するという一つの大きな『社会現象』が発生し、経済効果を拡大している」（宮本名誉教授）のだといいます。
大谷選手は、たとえケガをしてもイメージダウンとは無縁、結婚して好感度はむしろ上昇。さらには、キャラクターCM多数社契約による没個性リスクなどどこ吹く風と、契約社数もまだまだ増加中といった具合で、ここでも規格外の大活躍を見せているのです。
大谷フィーバーは、CMの世界でも当分止みそうにありません。
＜参考＞
関西大学 宮本勝浩名誉教授「2025 年の大谷選手の経済効果」
▼大関 暁夫プロフィール
経営コンサルタント。横浜銀行入行後、支店長として数多くの企業の組織活動のアドバイザリーを務めるとともに、本部勤務時代には経営企画部門、マーケティング部門を歴任し自社の組織運営にも腕をふるった。独立後は、企業コンサルタントや企業アナリストとして、多くのメディアで執筆中。
(文:大関 暁夫（組織マネジメントガイド）)
