ロックバンド・RADWIMPSが16日、20周年を記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』に参加するアーティスト・楽曲の全収録内容を明らかにしました。



11月19日にリリースされる、RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』。参加アーティストと楽曲が11月3日から1日1アーティストずつ発表され、16日に全ての参加アーティストと楽曲が公開されました。参加アーティストにはMrs. GREEN APPLEやVaundy、YOASOBI、米津玄師ら全14組のアーティストが参加します。

トリビュートアルバムの特設サイトには参加アーティストから届いたRADWIMPSへの愛にあふれたコメントが掲載されています。

RADWIMPSは現在、ニューアルバム『あにゅー』も携え、9都市17公演を巡るアリーナツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』を開催中です。