高校生フィフティーン憧れの“花園”への出場をかけた全国高校ラグビーの県大会決勝が17日行われ、長崎北陽台と長崎北が対戦しました。

8年連続の優勝を目指すのは青のジャージ、長崎北陽台。

対する白と紺のジャージ、長崎北は、勝てば17年ぶりの花園出場となります。

前半は両チームともに堅い守りで相手の攻撃を阻み互いにトライを奪うことができない試合展開となります。

両チーム無得点で迎えた後半16分。

長崎北陽台は、フォワードの縦への攻撃からチャンスを作ると、最後は梁瀬選手がトライ。

その後のキックも決めて7対0と均衡を破ります。

さらに後半27分には、フォワード陣の堅い守りでボールを奪った北陽台がキックパスを織り交ぜた攻撃を展開。

村中選手が右隅にトライを決めて追加点を奪います。

北陽台は、その後も堅い守備で長崎北に得点を与えず12対0で勝利。

2023年の両校優勝を含め8連覇を達成した北陽台が2年連続23回目となる花園出場を決めました。

「応援ありがとうございました。これから一か月花園本戦に向けて頑張るので応援よろしくお願いします」

（長崎北陽台 梁瀬 爽太 選手）

「自分がファーストトライを取って流れを持っていこうと思って、みんなで絶対花園に行くと言っていたのでトライ取って流れを変えられてよかった」

（長崎北陽台 山口 貴生 主将）

「きょうは絶対勝つぞと全員で話していたので（勝てて）本当に良かった。体を張り続けて60分間戦うことを花園でも出したい」

（長崎北陽台 品川 英貴 監督）

「北陽台高校はディフェンスの部分でしっかり体を張り続けてそこからテンポの速いラグビーが持ち味なので、（花園では）それをしっかり出せるように頑張りたい」

全国高校ラグビーは12月6日に組み合わせ抽選会が行われ、27日に開幕します。