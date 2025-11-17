「腹筋すごい」元SKE48・須田亜香里、美脚＆美腹筋ショットにファン歓喜！ 「バリバリの『アイドル』」
元SKE48の須田亜香里さんは11月15日、自身のInstagramを更新。衣装ショットを披露しました。
【写真】須田亜香里、美脚＆美腹筋ショットに反響！
この投稿にファンからは、「めちゃくちゃ美脚でめちゃくちゃ眼福」「あかりんかわいいねっ」「どれもお似合い」「美脚全開」「すてき」「まだまだバリバリの『アイドル』ですね」「姫の腹筋すごい」「どれも魅力的だね」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「めちゃくちゃ美脚でめちゃくちゃ眼福」須田さんは「衣装ずらり！」とつづり、16枚の写真を投稿。多数の衣装ショットを公開しました。1枚目ではかわいらしくほほ笑みながらポーズを決め、美脚が際立つ姿を披露。8〜9枚目では丈の短いトップスを着用しており、腹筋が際立つ圧巻のスタイルです。
「かわいいとはこの人の事」須田さんは10月30日の投稿でも、「髪が短くなってからの最近の衣装いくつか」とつづり、衣装ショットを披露。コメントでは、「よく似合っててかわいい」「まとめ髪もおろすのもできるスタイル天才」「かわいいとはこの人の事やわ」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
