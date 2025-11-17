シンガー・ソングライターの松任谷由実（７１）が１７日、東京・府中の森芸術劇場どり〜むホールで全７２公演の全国ホールツアー「ＴＨＥ ＷＯＲＭＨＯＬＥ ＴＯＵＲ ２０２５−２６」をスタートした。

１８日に発売となる４０枚目のオリジナルアルバム「Ｗｏｒｍｈｏｌｅ ／ Ｙｕｍｉ ＡｒａＩ」を携えてのコンサート。「ジャコビニ彗星の日」で幕を開けると、ＭＣで異なる時空や多次元をつなぐトンネル“ワームホール”について説明し、ツアーのテーマは「私が私に逢いに行く夢」だと話した。

最新アルバムは「ＡＩと人間の共生」がテーマ。過去の声から現在の声をＡＩにラーニングさせて「第三の声＝Ｙｕｍｉ ＡｒａＩ」を生成し、さらに現在の生声をコラージュしたものだが、「ライブでの表現は今のテクノロジーでは間に合いません。だから今回はＡＩはなし」という。

「岩礁のきらめき」「天までとどけ」「ＣＩＮＮＡＭＯＮ」で盛り上げると、デビュー時の代表曲「ひこうき雲」では、当時の姿がスクリーンに映し出される感動の演出で魅了した。

アンコールのＭＣでは「時間の中で変わらないということは変わり続けるということ、肉体は変わっても、私はユーミンのままであり続けます」と宣言。「そのためにはＶＲでも何でもやろうと思うけれど、やっぱりライブのこの会場のこの瞬間は最高！毎回思うけどこの瞬間を宝物のようにいつまでも記憶に留めておきたいです。だから本当にありがとう」と感謝を伝えた。