初対面での好印象をゲット♡ 男女ともに褒められる【清楚LOOK】まとめ
初めての人に会うとき、いい印象を残すにはコーデが大事！今回は、初対面での好印象を狙える「清楚なお嬢様スタイル」を3つご紹介します。露出をおさえたり、きれいめな羽織りや純白アイテムを取り入れた、褒められコーデを真似しちゃお♡
清楚LOOK
初対面での好印象ゲットは清楚LOOK一択な件♡
男女ともに“可愛い！”って褒められるのは、清楚なお嬢様スタイル♡
露出をおさえたり、きれいめな羽織りや純白アイテムを取り入れれば、とびきりお上品に仕上がります。
Cordinate ジャケット×白ブラウスで華やかに
加納美月さん（立教大学3年）
「NOELAで買ったジャケットは約14,000円。きちんと見せたい初対面ではジャケットを取り入れる
ことが多いです。
全体的に重くならないようにRESEXXYで約9,000円だった白トップスをあわせました。また脚見せで親しみやすさも演出」
Cordinate 黒コーデも淡い千鳥格子柄でやさしさをプラス
宮口穏空さん（桜美林大学1年）
「淡いベージュの千鳥格子柄ニットカーディガンはTRUBEで購入。カッコよく見せたいのでなかのコーデは黒で統一。
BLOOMで購入したゴールドネックレスは約12,000円。アクセサリーはシルバーよりゴールドのほうが上品♡」
Instagram：@no.8_obirin_25
Cordinate 可愛いと上品が叶うミニワンピ
春日愛実さん （東京大学4年）
「ワンピースはANDMARYで約17,000円で購入。すそのフリルで可愛さを出しつつ、ドッキングされたベージュのニットでほどよく可憐に。
ローファーはORiental Trafficで約4,000円。ワンピースと色をあわせたのがポイント」
Instagram：miss_todai2_2025
撮影／山村祐太郎 文／草野咲来、大熊芹奈
加納美月