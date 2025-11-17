初対面での好印象をゲット♡ 男女ともに褒められる【清楚LOOK】まとめ

初めての人に会うとき、いい印象を残すにはコーデが大事！今回は、初対面での好印象を狙える「清楚なお嬢様スタイル」を3つご紹介します。露出をおさえたり、きれいめな羽織りや純白アイテムを取り入れた、褒められコーデを真似しちゃお♡

清楚LOOK 初対面での好印象ゲットは清楚LOOK一択な件♡ 男女ともに“可愛い！”って褒められるのは、清楚なお嬢様スタイル♡ 露出をおさえたり、きれいめな羽織りや純白アイテムを取り入れれば、とびきりお上品に仕上がります。

Cordinate 黒コーデも淡い千鳥格子柄でやさしさをプラス 宮口穏空さん（桜美林大学1年） 「淡いベージュの千鳥格子柄ニットカーディガンはTRUBEで購入。カッコよく見せたいのでなかのコーデは黒で統一。 BLOOMで購入したゴールドネックレスは約12,000円。アクセサリーはシルバーよりゴールドのほうが上品♡」 Instagram：@no.8_obirin_25

Cordinate 可愛いと上品が叶うミニワンピ 春日愛実さん （東京大学4年） 「ワンピースはANDMARYで約17,000円で購入。すそのフリルで可愛さを出しつつ、ドッキングされたベージュのニットでほどよく可憐に。 ローファーはORiental Trafficで約4,000円。ワンピースと色をあわせたのがポイント」 Instagram：miss_todai2_2025 撮影／山村祐太郎 文／草野咲来、大熊芹奈

加納美月