初対面での好印象をゲット♡ 男女ともに褒められる【清楚LOOK】まとめ

初めての人に会うとき、いい印象を残すにはコーデが大事！今回は、初対面での好印象を狙える「清楚なお嬢様スタイル」を3つご紹介します。露出をおさえたり、きれいめな羽織りや純白アイテムを取り入れた、褒められコーデを真似しちゃお♡

清楚LOOK

初対面での好印象ゲットは清楚LOOK一択な件♡

男女ともに“可愛い！”って褒められるのは、清楚なお嬢様スタイル♡

露出をおさえたり、きれいめな羽織りや純白アイテムを取り入れれば、とびきりお上品に仕上がります。

Cordinate ジャケット×白ブラウスで華やかに

加納美月さん（立教大学3年）

「NOELAで買ったジャケットは約14,000円。きちんと見せたい初対面ではジャケットを取り入れる
ことが多いです。

全体的に重くならないようにRESEXXYで約9,000円だった白トップスをあわせました。また脚見せで親しみやすさも演出」

Instagram：@mizuki.kano

Cordinate 黒コーデも淡い千鳥格子柄でやさしさをプラス

宮口穏空さん（桜美林大学1年）

「淡いベージュの千鳥格子柄ニットカーディガンはTRUBEで購入。カッコよく見せたいのでなかのコーデは黒で統一。

BLOOMで購入したゴールドネックレスは約12,000円。アクセサリーはシルバーよりゴールドのほうが上品♡」

Instagram：@no.8_obirin_25 

Cordinate 可愛いと上品が叶うミニワンピ

春日愛実さん （東京大学4年）

「ワンピースはANDMARYで約17,000円で購入。すそのフリルで可愛さを出しつつ、ドッキングされたベージュのニットでほどよく可憐に。

ローファーはORiental Trafficで約4,000円。ワンピースと色をあわせたのがポイント」

Instagram：miss_todai2_2025

撮影／山村祐太郎 文／草野咲来、大熊芹奈

加納美月

