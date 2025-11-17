9年前に長野県軽井沢町でスキーツアーバスが道路脇に転落し大学生など15人が死亡した事故で、業務上過失致死傷の罪に問われているバス会社社長と運行管理者だった男の控訴審初公判が17日、東京高裁で開かれました。検察側は控訴棄却を求め、弁護側は改めて無罪を主張しています。



都内に姿を見せた遺族会代表の田原義則さん。田原さんは9年前の事故で当時大学2年生だった二男・寛さんを亡くしています。





事故が起きたのは2016年1月15日の午前1時52分ごろ。軽井沢町の国道18号・碓氷バイパスで東京から来たスキーツアーバスが制限速度を50キロ近く上回る時速96キロでガードレールを突き破り道路脇に転落。乗っていた大学生13人と運転手2人が死亡し、26人が重軽傷を負いました。この事故で業務上過失致死傷の罪に問われているのはバス運行会社社長の髙橋美作被告（64）と、当時運行管理者だった荒井強被告（57）です。2人は「事故は予見できなかった」と無罪を主張していましたがおととし6月、長野地方裁判所は髙橋被告に禁錮3年、荒井被告に禁錮4年の実刑判決を言い渡しその後2人は控訴していました。♪湯本翔太記者「一審判決から約2年5か月がたち、ようやく始まった控訴審初公判。被告の2人はスーツ姿で出廷し傍聴席や遺族側に何度も頭を下げていました。」

17日に開かれた控訴審初公判で検察側は控訴棄却を求め、遺族6人の意見陳述を求めました。一方の弁護側は一審と同じく「事故は予見できなかった」と無罪を主張。証拠9点を請求し、このうち2点が採用されました。



息子・寛さんを亡くした田原義則さん

「来年1月15日で事故10年になりますけれども、その前に（控訴審が）始まったことだけは感謝したいと思って臨みました。安全管理が何もできなかったことによって起こった事故と、改めて結論付けられることを期待したいなと。」



息子・陸人さんを亡くした大谷慶彦さん

「正直家族としては早く終わらせてほしいというのが本音です。2人の顔を見るとあらためて悲しみと怒りが沸いてきます。どうしても2人が控訴して自分の罪を認めないことは遺族としては許せない。いい方向で終わるような判決が出てほしい。」



来年1月で事故から10年。次回の裁判は、来年3月13日に東京高裁で開かれる予定です。