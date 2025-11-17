『大谷翔平はなぜ、壁を越えられるのか？』（光文社）が12月17日（水）に発売される。

【画像】大谷が好きな３つの言葉とは？ 『大谷翔平はなぜ、壁を越えられるのか？』

『大谷翔平はなぜ、壁を越えられるのか？』は、メジャーリーグでも異次元の活躍をつづける大谷翔平の“壁を越える力”をクイズ形式で解き明かすビジネス書となっている。大谷の言葉やエピソードを題材にした57問のクイズで構成されており、読者はクイズを１問ずつ解いていくことで自分と大谷の“思考の違い”が浮かび上がり、自然と「大谷イズム」に近づいていくことができる。

著者は西沢泰生。西沢はクイズ番組での優勝経験を持ち、会社員として社内報編集を担当した後に作家へ転身した。デビュー作の『壁を越えられないときに教えてくれる一流の人のすごい考え方』を、大谷がプロ入り後のキャンプに持参した書籍として報じられたことから注目され、その後の作家活動につながったとされる。本書は、大谷の行動や思考の傾向をクイズ57問として提示し、読者が一問ずつ解く構成になっている。

収録されるクイズには、少年期のエピソードに基づく内容や、好む言葉、日常的な考え方までさまざま。トミー・ジョン手術に関する判断理由など、選手生活の転機に関する題材も扱われている。これらのエピソードは、過去の報道や大谷の発言をもとに整理されたものが問いとしてまとめられている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）