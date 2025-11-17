オリエンタルランドが17日、2026年度の東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーのイベントスケジュールを発表。『ディズニーパルパルーザ』第6弾として『ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド』を実施することを発表しました。

東京ディズニーランドでは、2026年4月9日から6月30日まで『ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド』が開催されます。今年1月から3月まで『ディズニー・パルパルーザ』第3弾として開催された、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いたスウィーツの世界へ様変わりしたパークを再び楽しむことができるということです。

またイベント開催に先駆けて2026年3月9日からデコレーションの実施やスペシャルメニュー、一部のスペシャルグッズが販売されます。

■東京ディズニーシーは2026年9月に開園25周年

また、2026年9月に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』を2026年4月15日から2027年3月31日の約1年にわたって開催。

2026年7月2日からは『トイ・ストーリー5』の日本公開を記念したスペシャルイベント『ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5』が開催されます。

2026年度はほかにも、4月15日から6月30日まで『東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル』、7月2日から9月14日まで『サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort』、9月16日から10月31日まで『ディズニー・ハロウィーン』、11月11日から12月25日まで『ディズニー・クリスマス』などが開催される予定です。