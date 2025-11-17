¡È43ºÐ¡É¤¬¿ÍÀ¸¤Î¥Ôー¥¯¤Ç¤¢¤ê¡ÖËâ¤ÎÎÎ°è¡×¤Ç¤â¤¢¤ëÍýÍ³¡¡ËÁ¸±²È¡¦³ÑÈ¨Í£²ð¡Ø43ºÐÄºÅÀÏÀ¡Ù
¡¡Ãµ¸¡²È¤Çºî²È¤Î³ÑÈ¨Í£²ð¤Ë¤è¤ë½é¤Î¿Í´ÖÏÀ¡¢¡Ø43ºÐÄºÅÀÏÀ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤¬11·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
Æ°Êª¹ÔÆ°³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö¥Ò¥È¡×¤È¤¤¤¦Æ°Êª¤ÎÀµÂÎ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿¿·½ñ¤ËÃíÌÜ
¡¡³ÑÈ¨¤Ï¡¢40Âå¸åÈ¾¤Ë¤·¤ÆÄ¹´ü¸¤ÜòÎ¹¹Ô¤ò´º¹Ô¤·¡¢¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÂÐ´ß¡¦¥¨¥ë¥º¥ß¥¢Åç¤Þ¤ÇÅþÃ£¡£¡ÖÇÏÎÏ¤ÈÀª¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×ÂÎ¸³¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢ºÐ¤È¤È¤â¤ËÍî¤Á¤ëÂÎÎÏ¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯·Ð¸³ÃÍ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤«¤±¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥Ôー¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤ë¡£
¡¡Â¾Êý¤Ç¡¢¡È43ºÐ¡É¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ëËÁ¸±²È¤ä¥¯¥é¥¤¥Þー¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÂÎÎÏ¤È·Ð¸³ÃÍ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖËâ¤ÎÎÎ°è¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£¿ÍÀ¸¤ÎÄºÅÀ¤À¤«¤é¤³¤½´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Íî¤È¤··ê¤Ë¤â³ÑÈ¨¤ÏÇ÷¤ë¡£
¡¡¡Ö20Âå¤¬¤â¤Ä½ã¿è¤µ¡×¡Ö¾¡Éé¤Ï30Âå¡×¡Ö43ºÐ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ø¾Ç¤ê¡Ù¡×¡Ö50Âå¤ò¤É¤¦·Þ¤¨¤ë¤«¡×¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ô¡¹¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¶ËÃÏÃµ¸¡²È¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤È¤Ï¡£
