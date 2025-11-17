“イルミネーション”点灯！子どもたちが高さ4mのクリスマスツリーを飾り付け「ピカピカしていてきれい」新潟
日に日に冬の寒さが強まる中11月17日、NST本社にクリスマスツリーが設置され、集まった児童たちがイルミネーションの点灯式を行いました。
【長谷川珠子アナウンサー】
「NST本社には高さ4mの大きなクリスマスツリーが設置され、子どもたちが飾り付けを行います」
新潟市中央区のNST本社では17日、南万代小学校の児童が12月のクリスマスに向けて大きなクリスマスツリーの飾り付けを行い、サンタさんへの願い事を想像しながらツリーに手を伸ばしていました。
「手芸など作ることが好きなので作る道具とかが欲しい」
【児童】
「生き物のプレゼントが欲しい」
そして、飾り付けが終わると、イルミネーションが点灯！光きらめくクリスマスツリーが浮かび上がりました。
また、壁面に設置された高さ7mのLEDのツリーも光を放ち、信濃川沿いを幻想的に照らします。
【児童】
「ピカピカしていて、鈴もあってきれいだった」
【児童】
「反射して光が光っていてきれいだった」
【児童】
「鈴のリンリンなる音がきれいだった」
ライトアップは12月25日まで毎日行われます。