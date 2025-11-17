日に日に冬の寒さが強まる中11月17日、NST本社にクリスマスツリーが設置され、集まった児童たちがイルミネーションの点灯式を行いました。

【長谷川珠子アナウンサー】
「NST本社には高さ4mの大きなクリスマスツリーが設置され、子どもたちが飾り付けを行います」

新潟市中央区のNST本社では17日、南万代小学校の児童が12月のクリスマスに向けて大きなクリスマスツリーの飾り付けを行い、サンタさんへの願い事を想像しながらツリーに手を伸ばしていました。

【児童】
「手芸など作ることが好きなので作る道具とかが欲しい」

【児童】
「生き物のプレゼントが欲しい」

そして、飾り付けが終わると、イルミネーションが点灯！光きらめくクリスマスツリーが浮かび上がりました。

また、壁面に設置された高さ7mのLEDのツリーも光を放ち、信濃川沿いを幻想的に照らします。

【児童】
「ピカピカしていて、鈴もあってきれいだった」

【児童】
「反射して光が光っていてきれいだった」

【児童】
「鈴のリンリンなる音がきれいだった」

ライトアップは12月25日まで毎日行われます。