日に日に冬の寒さが強まる中11月17日、NST本社にクリスマスツリーが設置され、集まった児童たちがイルミネーションの点灯式を行いました。



【長谷川珠子アナウンサー】

「NST本社には高さ4mの大きなクリスマスツリーが設置され、子どもたちが飾り付けを行います」



新潟市中央区のNST本社では17日、南万代小学校の児童が12月のクリスマスに向けて大きなクリスマスツリーの飾り付けを行い、サンタさんへの願い事を想像しながらツリーに手を伸ばしていました。





【児童】「手芸など作ることが好きなので作る道具とかが欲しい」【児童】「生き物のプレゼントが欲しい」そして、飾り付けが終わると、イルミネーションが点灯！光きらめくクリスマスツリーが浮かび上がりました。また、壁面に設置された高さ7mのLEDのツリーも光を放ち、信濃川沿いを幻想的に照らします。【児童】「ピカピカしていて、鈴もあってきれいだった」【児童】「反射して光が光っていてきれいだった」【児童】「鈴のリンリンなる音がきれいだった」ライトアップは12月25日まで毎日行われます。