À¾Éð¤Î¹âÂ´¥É¥é1¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¡ÖÀäÂÐ¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿Åê¼ê¤Ï
¡¡À¾Éð¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¢ã·Æ£ÂçæÆÆâÌî¼ê¡Ê18¡Ë¤¬½©µ¨¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¤Î17Æü¡¢º£¥¥ã¥ó¥×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½ª¤ÎÂè4¥¯¡¼¥ë¤Î¤ßºë¶Ì¡¦½êÂôÁÈ¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤¬¡¢Âè1¥¯¡¼¥ë¤«¤éÂè3¥¯¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤ÏµÜºê¡¦Æî¶¿ÁÈ¤ÇÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤À¡£ÂÎÎÏ¶¯²½¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÁÈ¡×¤Ç¥¦¥¨¡¼¥ÈÃæ¿´¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤äÂìß·²Æ±ûÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤âÆ±ÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë°ì·³¤Ë¾¯¤·ÂÓÆ±¤Ç¤¤ÆÂ¿¾¯¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£²ó°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£Ìîµå¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡¸»ÅÄ¡¢Âìß·¤Ë²Ã¤¨¡¢º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿À¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤é¤È¤âÄ¹¤¯»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¡Ö°ìÎ®¤ÎÊý¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÍýÏÀÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»×¹ÍÎÏ¤È¸À¸ì²½¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡¡¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï9·î27Æü¤Ë1·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±28Æü¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£4»î¹ç½Ð¾ì¤·¡¢11ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ï3·³¡£1·³¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤â½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Á¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Î°ÒÎÏ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿Åê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á¾Ã«¤µ¤ó¤À¤±¤ÏÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡ØÀäÂÐ¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Î°ÂÂÇ¡£¤¢¤ÎÄ¾µå¤òÂÇ¤ÄÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥×¥í¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ÈÄË´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤â°ú¤Â³¤¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£¡ÖÂÎ»éËÃ¤ò10¡ó¤°¤é¤¤¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¸»ÅÄ¤µ¤ó¤ä²Æ±û¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Æ¤ëÂÇ¼Ô¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò¶¯¤¯¶»¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë