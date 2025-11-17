ボートレース住之江の「2025サザンカップ」は17日、5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、18日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

ホロ苦い結末となった。予選6走で1着5本を挙げ、得点率トップ通過を果たした宮崎安奈（27＝埼玉）は準優勝戦9Rに1号艇で登場した。

勝てば優勝戦1号艇となる一戦でコンマ08と、まずまずのスタートだったが1周1マークは吉田一心の2コース捲りに抵抗できず、カド4コースから差した前田紗希に懐をすくわれた。

バックで立て直して2マークは前田の内から逆転を狙ったものの不発。山ノ内雅人にかわされて4着でゴールし、8月18日の鳴門G3オールレディース以来となる通算3回目の優勝戦進出は果たせなかった。

レース後は「優勝したかったけど、自分の腕がなかった」と青写真通りに運べなかったことを反省し「めちゃくちゃ悔しい」と偽らざる心境を明かした。

ただ「足は変わらず良かった」と節イチレベルの14号機は変わらず好況。5号艇となるオール女子戦の6Rと2号艇の10R選抜戦では、無念を晴らす走りを披露してもらいたい。