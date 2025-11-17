昨年までドジャースに在籍し、今季はレッズでプレーしたギャビン・ラックス内野手とモリー・オーボイルさんの結婚式が１５日（日本時間１６日）、カリフォルニア州の超高級ホテルで行われ、ロバーツ監督夫妻をはじめ、フリーマン夫妻、スミス夫妻、ロハス夫妻らドジャースの仲間達が多数出席した。

会場となったのは、ロサンゼルスとサンディエゴの中間にあるビーチタウン、デイナポイントの海辺の断崖の上に建つウォルドーフ・アストリア・モナークビーチ。１７万５０００坪の敷地を誇り、プライバシーも万全だ。

今季途中にマリナーズへ移籍したテイラー夫妻も出席。ロバーツ監督の妻トリシアさん、スミスの妻カーラさん、テイラーの妻メアリーさんら奥さまたちだけで撮影した写真もドジャース奥さま会の公式インスタグラムのストーリーズで紹介され、チームを離れても続く“絆”を感じさせた。

結婚式では、誓いのキスの後、熱い抱擁を交わしたラックス夫妻。直後に新婦モリーさんが笑顔で手を振っているのに対し、新郎ラックスは２度も涙をぬぐう姿が。また、パーティ会場の中央でラックス夫妻が踊ったり、楽しげな宴が繰り広げられていた。

ロバーツ監督の妻トリシアさんは、自身のインスタグラムにモリーさんとの写真を投稿し「１人の娘が結婚しました」と母親のような心境をつづっている。