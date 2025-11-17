■親切のつもりで掃除しようとした私が悪い？
Aの怒鳴り声が止んだあと、部屋の中に静寂が落ちました。まだ早朝で、窓の外では鳥の声だけが聞こえます。

私はハンカチを握ったまま立ち尽くし、どうしてこんなことになったのか分かりませんでした。



やっとの思いでそう言うと、Aは布団の方を向いたまま「いいから」と短く返しました。

その声には、怒りよりも苛立ちの残り香のようなものがありました。

私は黙ってハンカチを片づけ、そっと洗面所で手を洗いました。鏡に映る自分の顔が、思っていたよりも疲れて見えます。

「泊めてもらっているのに、悪いことをしたのかな」

そんな考えが頭の中をぐるぐると巡りました。

■ママ友の言葉に、謝ることしかできず…
リビングに戻ると、Aはまだ黙ったまま、息子の寝顔を見ていました。重たい空気の中で、私の足音だけがやけに響きます。

「ごめんね。気を悪くさせちゃったみたいで…」と声をかけると、Aはしばらく黙っていました。

それから、ぽつりと一言。



その言葉が胸の奥に刺さりました。長い付き合いだからこそ、その言葉の重さだけは分かります。

私は笑うこともできず、また「ごめん」とだけ小さくつぶやきました。その声は、自分でも驚くほどかすれていました。

Aはゆっくりと立ち上がり、無言のままキッチンへ向かいました。

やがて、コーヒーメーカーの音が小さく鳴り始めます。その湯気の立つ音が、怒りの残り火のように静かに部屋を満たしていきました。

私は椅子に座り、目の前のテーブルの水滴を指で拭いました。ただ、その音だけが、朝の静けさの中で小さく響いていました。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。

(ウーマンエキサイト編集部)