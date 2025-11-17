「そういうの一番嫌い」ママ友の指摘にショック…全部私が悪いの？＜ママ友の家に泊まったら 6＞【本当にあった読者のはなし Vol.135】
■親切のつもりで掃除しようとした私が悪い？
Aの怒鳴り声が止んだあと、部屋の中に静寂が落ちました。まだ早朝で、窓の外では鳥の声だけが聞こえます。
私はハンカチを握ったまま立ち尽くし、どうしてこんなことになったのか分かりませんでした。
やっとの思いでそう言うと、Aは布団の方を向いたまま「いいから」と短く返しました。
その声には、怒りよりも苛立ちの残り香のようなものがありました。
私は黙ってハンカチを片づけ、そっと洗面所で手を洗いました。鏡に映る自分の顔が、思っていたよりも疲れて見えます。
「泊めてもらっているのに、悪いことをしたのかな」
そんな考えが頭の中をぐるぐると巡りました。
■ママ友の言葉に、謝ることしかできず…
リビングに戻ると、Aはまだ黙ったまま、息子の寝顔を見ていました。重たい空気の中で、私の足音だけがやけに響きます。
「ごめんね。気を悪くさせちゃったみたいで…」と声をかけると、Aはしばらく黙っていました。
それから、ぽつりと一言。
その言葉が胸の奥に刺さりました。長い付き合いだからこそ、その言葉の重さだけは分かります。
私は笑うこともできず、また「ごめん」とだけ小さくつぶやきました。その声は、自分でも驚くほどかすれていました。
Aはゆっくりと立ち上がり、無言のままキッチンへ向かいました。
やがて、コーヒーメーカーの音が小さく鳴り始めます。その湯気の立つ音が、怒りの残り火のように静かに部屋を満たしていきました。
私は椅子に座り、目の前のテーブルの水滴を指で拭いました。ただ、その音だけが、朝の静けさの中で小さく響いていました。
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
(ウーマンエキサイト編集部)