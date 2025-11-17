「ここにその男を呼べ！」 義父の怒りMAXで急展開【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.43】
※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は"実家に帰る"という置き手紙を残して姿を消すが、実際には知らない男性と子どもと3人で暮らしていた。
探偵の調査によって、相手は離婚歴のある妻の元上司だと判明。夫が問い詰めると妻は離婚を切り出し、「子どもはいらない」と言い出す。
2週間後、無事に出産した妻と義実家に行くと、妻は“離婚の原因はすべて夫にある”と訴える。夫が裏切りの証拠を義両親に差し出すと、動揺した妻は「違うの！」と言い訳を連発。義父はそんな妻を「恥を知りなさい」と一喝して…。
義父の怒りは収まらず、裏切り相手をこの場に呼ぶことに。これは相当ヒリつく展開です。
ところが、電話で話す妻は「ちょっと待って」と言いながら顔面蒼白。いい返事が聞けなかったことは間違いなさそうですが…？
(おにぎり2525)