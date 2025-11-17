5分で作れる簡単ダイエット飯レシピ 冷麺・豆腐素麺・卵…きほら人気キャバ嬢のスタイルキープ術公開【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/11/17】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。きほ、あいな、かりな、りん、ミレイ、もあがスタイルキープについてトークを展開した。
【写真】人気キャバ嬢がスタイルキープのために作る簡単ダイエット飯
きほ：キャストのお仕事はお酒を飲んだり、お客様とご飯を食べたり、スタイルキープが難しいと思うんだけど、皆どんなことを意識している？
あいな：食べるときはあまり我慢せず、1人でご飯を食べるときや休みの日はヘルシーなものを食べるなど、メリハリをつけています。
きほ：なるほど！メリハリ大事！
ミレイ：同伴のときはお腹いっぱい食べていますが、1人のときは絶対に腹6分目までに抑えています。
きほ：8分目じゃなくて6分目なんだ！私も一緒！「苦しい」と思うと食べなくなるから、自己暗示をかけてる。りんちゃんはいっぱい食べるんだよね！
りん：食べます！私は運動のために、タクシーを使いがちなときでも歩いています。
きほ：すごい！えらい！絶対無理（笑）。私は歩けないから、ダンス週1回、パーソナル月2回で運動するようにしているかな。もあちゃんは何かやってる？
もあ：ピラティスに週1回行っています。あとはまみさんが食べていたWithGreenのサラダを真似して食べています。
きほ：ピラティスめっちゃきつくない？
もあ：めっちゃきついです！うめき声が出ちゃいます（笑）。
きほ：だよね！私きつくて続かなかった…。
もあ：わかります！O脚やストレートネックとか、姿勢改善ができるのでコツコツ通っています。
きほ：えらーい！かりなちゃんは？
かりな：あえて限界までお酒を飲んでいます。そうすると「食べたい」じゃなくて「寝たい」になるから、食べないで寝ることができるんですよ！とにかく飲んで寝ることが大事です（笑）。
きほ：確かに！お酒を飲みすぎると痩せるよね（笑）！
きほ：次は手軽に作れるダイエット飯を教えてほしいんだけど、自炊する人いる？
あいな・りん・かりな：はい！
きほ：順番に教えて！
あいな：皆やってるレシピだと思うんですけど、豆腐に納豆と生卵とキムチを入れてグチャグチャに混ぜて食べています。
りん：千切りキャベツ、豚肉、レモン汁、ごま油を和えると美味しいです。
かりな：白滝、鶏肉、キムチを入れた冷麺が本当に痩せます！卵もたまに入れています。春雨などだと太っちゃうので、0キロカロリーの白滝を使うことが重要です。
きほ：私は最近、豆腐素麺を食べてる。豆腐でできてる素麺じゃなくて、長谷川あかりさんのレシピで、豆腐を泡立て器でガーって混ぜて、ペースト状にするの！そこに素麺と塩とオリーブオイルを入れて食べるのがめっちゃ美味しい。卵入ってる人多かったね！
もあ：私もインスタントの卵スープをめっちゃ飲みます。25キロカロリーくらいですぐ作れるので！
きほ：卵良いよね！
ミレイ：きほさんの豆腐素麺が気になります！
きほ：5分で作れるので是非！
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気キャバ嬢がスタイルキープのために作る簡単ダイエット飯
◆人気キャストのスタイルキープ術
きほ：キャストのお仕事はお酒を飲んだり、お客様とご飯を食べたり、スタイルキープが難しいと思うんだけど、皆どんなことを意識している？
きほ：なるほど！メリハリ大事！
ミレイ：同伴のときはお腹いっぱい食べていますが、1人のときは絶対に腹6分目までに抑えています。
きほ：8分目じゃなくて6分目なんだ！私も一緒！「苦しい」と思うと食べなくなるから、自己暗示をかけてる。りんちゃんはいっぱい食べるんだよね！
りん：食べます！私は運動のために、タクシーを使いがちなときでも歩いています。
きほ：すごい！えらい！絶対無理（笑）。私は歩けないから、ダンス週1回、パーソナル月2回で運動するようにしているかな。もあちゃんは何かやってる？
もあ：ピラティスに週1回行っています。あとはまみさんが食べていたWithGreenのサラダを真似して食べています。
きほ：ピラティスめっちゃきつくない？
もあ：めっちゃきついです！うめき声が出ちゃいます（笑）。
きほ：だよね！私きつくて続かなかった…。
もあ：わかります！O脚やストレートネックとか、姿勢改善ができるのでコツコツ通っています。
きほ：えらーい！かりなちゃんは？
かりな：あえて限界までお酒を飲んでいます。そうすると「食べたい」じゃなくて「寝たい」になるから、食べないで寝ることができるんですよ！とにかく飲んで寝ることが大事です（笑）。
きほ：確かに！お酒を飲みすぎると痩せるよね（笑）！
◆人気キャストのダイエット飯
きほ：次は手軽に作れるダイエット飯を教えてほしいんだけど、自炊する人いる？
あいな・りん・かりな：はい！
きほ：順番に教えて！
あいな：皆やってるレシピだと思うんですけど、豆腐に納豆と生卵とキムチを入れてグチャグチャに混ぜて食べています。
りん：千切りキャベツ、豚肉、レモン汁、ごま油を和えると美味しいです。
かりな：白滝、鶏肉、キムチを入れた冷麺が本当に痩せます！卵もたまに入れています。春雨などだと太っちゃうので、0キロカロリーの白滝を使うことが重要です。
きほ：私は最近、豆腐素麺を食べてる。豆腐でできてる素麺じゃなくて、長谷川あかりさんのレシピで、豆腐を泡立て器でガーって混ぜて、ペースト状にするの！そこに素麺と塩とオリーブオイルを入れて食べるのがめっちゃ美味しい。卵入ってる人多かったね！
もあ：私もインスタントの卵スープをめっちゃ飲みます。25キロカロリーくらいですぐ作れるので！
きほ：卵良いよね！
ミレイ：きほさんの豆腐素麺が気になります！
きほ：5分で作れるので是非！
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】