モデルでタレントの益若つばさのイメチェン姿に、ファンが沸いている。

１７日にインスタグラムで「あはは。今年１０回目のヘアチェンジ！結局ショートに戻しました！女性っぽくもあり、メンズっぽさもある中静観を目指しました とっても今の自分にしっくりきたのですが、どうでしょうか？？」とつづると、ロングヘアからバッサリと髪を切り、ショートヘアにイメチェンした姿をアップ。「広告撮影終わって免許更新するから「あ、切ろう！」と思い立っての突然のショート。色はミルクティーベージュ、襟足外ハネで、丸めのフォルムで伸びかけみたいなイメージを再現してもらいました！」と続けた。

自身のギャル時代について触れ、「さてさてこれからどんな４０代になるんだろう。想像もできないや。でも来年の方が絶対可愛いんだっ！年齢や老いとかではなく人間的にね。楽しみだ」と記した。

この投稿にファンからは「ショート似合ってます！！カラーも素敵 全体的に透明感があって、見惚れちゃいます」「何しても可愛い」「ずっと世界一可愛いです」「本当に何でも似合っちゃいますね」「似合う〜！」「ここでショートに戻るとは想像の斜め上でした」といった声が寄せられている。