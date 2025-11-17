人気バンド「ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ」のボーカル・和田唱が、愛猫が虹の橋を渡ったことを報告した。

１７日にインスタグラムで「去る今月の８日、フランが旅立ちました。寂しいけれど１８年と４ヶ月、しっかり長生きしてくれました」と報告。「奥さんが２１歳の時、ブーブーの１年後に迎え入れた子。俺ですら１０年間共に過ごしたわけだ」と続け、妻で女優の上野樹里（３９）が２１歳の時に迎えた子だと明かした。

愛猫・フランとの思い出をつづり「奥さんが帰って来る前日の夜、俺とマリブが見守る中、最後にグーっと伸びをした後、静かに息を引き取った。よくよく考えてみると、猫は飼い主の見ていないところでこの世を去るって言う。実家の猫もそうだった。いつものように外に出て行ったと思ったら、そのまま帰って来ず、後日亡き骸で発見された。でもフランのようないわゆる家猫にそのパターンは無理だなと思ってた。ところがちゃんとママが旅先にいる時に逝ったわけだ。２１歳から一緒だったママこそがご主人なわけだから」と亡くなった時の様子などをつづり、「フランのお骨はブーのお骨の隣に仲良く並んでる。いつでも遊びにおいでね。久々のブーちゃんとの再会を楽しんで。フラン、最後まで美人だったね。ずっと近くで俺達に安心感を与えてくれてありがとう」と記し投稿を締めた。

２人は２０１６年５月２６日に結婚した。