食費月3.5万円の節約かさまし料理家よっちさんがオススメ！殿堂入り「キャベツ焼き」レシピ

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は食費月3.5万円の節約かさまし料理家・よっちさんおすすめ！少ない材料であっという間に作れる「キャベツ焼き」のレシピをご紹介します。

大人気！殿堂入り「キャベツ焼き」レシピ

節約かさまし料理研究家のよっちさんの大人気レシピをご紹介。食材3つだけであっという間に完成しちゃいます。

昼飯！夕飯！年中食べたい！キャベツ焼き

■材料（1枚分）



キャベツ 1/4玉(250g)



卵 1つ



薄力粉 3/4カップ



水 1/4カップ



米油(サラダ油) 小さじ2



作り方

1.キャベツをざくざくと粗めの千切りにします。多少大きさが不揃いでも大丈夫です。最終的に3〜5cm幅にすると、生地になじみやすくなります。

2.ボウルに卵を割り入れ、薄力粉と水を加えて、粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせます。



【ポイント】卵を最初に入れると、もし殻が入ってしまったときに取り出しやすくなります。

3.切ったキャベツをボウルに加え、生地が全体に絡むように混ぜ合わせます。

4.フライパンまたはホットプレートを熱し、米油（またはサラダ油）を敷き、キャベツ生地を流し込み、生地を密集させ丸く形を整えます。



【ポイント】油はしっかりとフライパン全面に塗り広げることで綺麗な焼き目がつきます。小さめのフライパンを使うと、生地を密集させやすくなります。

5.蓋をして中火で下面に焼き色がつくまで焼き、ひっくり返して3分程度、両面が焼けたらお皿に盛りつけます。

ハロウィン仕様にもなるデコレーション

お好みソースをたっぷりめにかけて、全面に塗り広げます。

表面がなだらかになったら、マヨネーズで丸をいくつか描きます。



【ポイント】マヨネーズは事前に常温にしておくとスムーズに絞り出せます。

つまようじや竹串を使って中心から外側に向けて放射線状にスッと軽く線を引きます。今度は先ほどの線と線の間に、外側から中心に向けて線を引きます。



Liveの日はハロウィン直前だったので、クモの巣に見立てた模様が完成！もちろんハロウィン以外の時期にも使えます。

