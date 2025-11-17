HANAのKOHARUが、自身の恋愛の悩みから、交際相手の候補が現れた場合、プロデューサーのちゃんみなとBMSGの代表取締役CEO・SKY-HIの「面接」が必要であることを明かした。

【映像】ちゃんみなの面接

11月13日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』は、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、この日はHANAの恋愛相談を展開、ゲストにTAKAHIRO、JISOO（HANA）、KOHARU（HANA）が登場した。

KOHARUが抱える悩みは「危ういオーラのある男性に惹かれてしまう」というもの。その男性のタイプは、一見しっかりしてるが、女の人に慣れてそうなオーラがある人と言い、そういう人が持つ「たまに儚い瞬間」が見えるときにキュンとしてしまうと説明した。MCの愛理は、KOHARUが根っからの太陽タイプだからこそ、「支えてあげたくなる」「理解してあげたいなって思っちゃったりする、その闇を」と分析。TAKAHIROも「どっかに謎があるというか、それをちょっと掘ってみたくなる」「ちょっとハラハラしたいんですよ」と、“危ういオーラ”の魅力に同意した。

KOHARUは、過去に素敵だと感じた人はいたそうだが、だいたい友人から「やめといた方がいい」と言われるため、恋愛ができない状況にあると説明すると、その状況を聞いた愛理は「1回経験してみよっか？」とまさかの提案。愛理はHANAのファンであることから、「泣かないで」という気持ちと「経験して」という気持ちで揺れてると言い、「本当はこんなこと言いたくないけど…1回号泣してみよう、恋愛で」と進めていた。

しかしKOHARUは、HANAの恋愛には最終的な防衛線があると説明。「HANAは、やっぱりちゃんみなさんの面接がまずあるので、そこをやっぱりすごく信頼している」と説明。もし付き合いたい人ができた場合、「ちゃんみなさんにこの人ですって1回確認してもらう」ことになっているという。JISOOも「ちゃんみなさんとSKY-HIさんまで」と大御所2人が関わることを明かすと、愛理は「大安心！」と驚き、山里も「そこまでプロデュースしてくれんの！？」と驚きを示していた。KOHARUは「だから、まず前提としてちゃんみなさんとSKY-HIさん2人を前にして喋れる男か？っていう」と分析すると、愛理は「いないいない！みんなドキドキしちゃう」と興奮していた。