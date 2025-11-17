【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2−0 ガーナ代表（11月14日／豊田スタジアム）

【映像】突っ込んできた敵を吹っ飛ばした瞬間

日本代表のGK早川友基（鹿島アントラーズ）が、突っ込んできた相手を吹っ飛ばして仁王立ち。そのフィジカルと気迫が大きな話題となっている。

日本代表は11月14日、国際親善試合でガーナ代表を2−0で撃破。一番手の鈴木彩艶（パルマ）が怪我、二番手の大迫敬介（サンフレッチェ広島）が天皇杯セミファイナルの影響で招集外となったGKには、早川が抜擢された。

早川は国内組編成だった7月のE-1選手権・中国戦で代表デビューしているが、海外組込みのフルメンバー編成では初出場。それでも冷静なゴールキーピングを見せ、2本の枠内シュートをきっちりシャットアウトした。

19分にはフィジカルと気持ちの強さも見せた。最終ラインからの縦パスに反応したFWカマルディーン・スレマナが左サイドを裏抜けして爆走。これを見切っていた早川が、冷静に前に出てペナルティーエリア内でボールをキャッチした。

しかし、早川はフルスピードで突っ込んできたスレマナと激しく衝突。それでもグッと堪えて相手を吹っ飛ばし、ボールも離さなかった鹿島の守護神はそのまま仁王立ち。スレマナに向かって何やら口走ると、最後は右手を出して引き起こした。

「オーラあってめちゃくちゃかっこいい」の声も

この迫力のシーンは、SNS上でも大きな話題に。「早川さん強すぎ」「ガーナの選手の体当たりにビクともしない早川」「フィジカルえぐいて」「これがJリーグ最強GKですわ」「激突されても動じないな！」「風格がエグい」「体幹強すぎ」「早川仁王立ち。つよ笑」「オーラあってめちゃくちゃかっこいい」など多くのサッカーファンが衝撃を受けていた。

今シリーズは他にも小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）、野澤大志ブランドン（ロイヤル・アントワープ）と海外組のGKが招集されているが、早川はガーナ戦でまったく見劣りしない総合力を見せつけた。続くボリビア戦（11月18日）は、はたして誰が日本のゴールマウスを守るのか。要注目だ。

（ABEMA／サッカー日本代表）

