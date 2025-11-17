サッカーJ1・アルビレックス新潟は11月14日、新たな社長にかつて選手としても活躍した野澤洋輔氏が就任すると発表しました。チームの立て直しへサポーターからは期待の声が上がっています。



14日、中野幸夫社長の退任と野澤洋輔取締役営業本部長の社長就任が発表されたアルビレックス新潟。



〈社長に内定 野澤洋輔氏〉

「やはりアルビレックスの立ち位置はJ2ではないと。J1にいるべきだと思っていますのでそのJ1にいるために僕の力を注ぎたいと思いました」





このように述べた野澤新社長。現役時代はゴールキーパーとして活躍しチームを初のJ1昇格に導きました。引退後はクラブの営業マンとしてセカンドキャリアをスタートし、今年度からは取締役営業本部長を務めていました。〈社長に内定 野澤洋輔氏〉「また違った立場からサポーターに、そして新潟に恩返しができる機会をいただけたことは、非常にワクワクしております」サポーターへの恩返しという言葉を口にした野澤新社長。チームの立て直しへ。そのサポーターは大きな期待を寄せています。〈サポーター〉「J1昇格の時もずっとビッグスワンで見ていた選手がクラブの社長になるというのはすごく驚きとでも何か変えてくれるんじゃないかなというワクワク感はすごくあります」〈サポーター〉「コミュニケーションを積極的にとってくれそうなので、いろんな面で活躍してくれると期待している」また、入江徹監督は今シーズンをもって退任となります。後任の監督について聞かれると…〈社長に内定 野澤洋輔氏〉「コミュニケーションをしっかりとってこのチームをどうしたら強くできるか、そしてJ1にまた昇格できるかというところを話し合っていけたら」〈サポーター〉「新しい監督になられる方がどういうサッカーをするかはちょっと分からないですけど、個人としては今までのポゼッションスタイルを復活させていってほしい」〈サポーター〉「フロントと、選手と、サポーターが一体になって同じ方向を向いてほしい」アルビレックス新潟の次の試合は、今シーズンのホーム最終戦となります。11月30日に柏レイソルと対戦します。