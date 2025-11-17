NEWS¡¦BUCK¡çTICKÀ±Ìî±ÑÉ§¡¦°½¾®Ï©æÆ¡õÁá²µ½÷¸÷¡ØÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡Ù¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¼£°Â°¤á¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ò¥Ç¤µ¤ó¸ª¥Á¥éÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤Î¤â¤¤¤¤¡×
¢£¡ÖNEWS¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÖWe are Team NEWS¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNEWS¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÀ±Ìî±ÑÉ§¡¦°½¾®Ï©æÆ¡õÁá²µ½÷¸÷¥³¥é¥Ü¤â¡Ë¤Ê¤É①～④
11·î15Æü¡¦16Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ê¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9～11¥Ûー¥ë¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥µ¥ó¥È¥êー ¥ªー¥ë¥Õ¥êー presents Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî2025 ～´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó～ powered by Epson¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬NEWS¾®»³·Ä°ìÏº¤È²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤ÎSNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
NEWS¤Ï16Æü¤Ë½Ð±é¡£¡ÖNEWS¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤ÇÝæ»ÖÔ¥¤Î°½¾®Ï©æÆ¡õÁá²µ½÷¸÷¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢°½¾®Ï©¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¡¢À±Ìî¤¬ºî¶Ê¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖWe are Team NEWS¡×¤Ç¤ÏÝæ»ÖÔ¥¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÈBUCK¡çTICKÀ±Ìî±ÑÉ§¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤äNEWS¥á¥ó¥Ðー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥ó¥Ä¤È¤Î¼Ì¿¿¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼£°Â°¤á¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ò¥Ç¤µ¤ó¸ª¥Á¥éÁÇÅ¨¡×¡ÖÝæ»ÖÔ¥¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¤Ä¤Ê¤®Ãå¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
NEWS¤Ï2024Ç¯¤Î¡ØÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡Ù¤Ç¤â¤³¤ÎÆóÁÈ¤È¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£