¡¡¿å¼ùÆà¡¹¤¬¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE MUSEUM Ⅳ¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±ºîÉÊ¤ÎË¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ØTHE MUSEUM¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢ËèºîÆ±¤¸¹½¿Þ¤Ç¿å¼ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¿§¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£Çò¡¢ÀÖ¡¢ÀÄ¤ÈÂ³¤Âè4ÃÆ¤Îº£ºî¤Ç¿å¼ù¤Ï¡¢ÎÐ¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ä¡¢MUSIC CLIP»£±Æ»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¾®Êª¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¡ÈMUSEUM¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CD¤Ï¡¢¡ÖBLUE ROSE¡×¡Ê2018Ç¯¡Ë¤«¤é¡ÖADRENALIZED¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¶Ê14¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Öinnocent starter¡×¤Î¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¡¢¿å¼ù¤Î½Ð¿ÈÃÏ °¦É²¸©¿·µïÉÍ»Ô¤Ç½©¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¿·µïÉÍÂÀ¸Ýº×¤ê¡Ù¤Î¾ð·Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ö¤Á¤ç¤ª¤¦¤µ¤¸¤ã¡×¤Î¥«¥Ðー¤â¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±ºîÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ç¡ØÉü¹ïÈÇB2¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿ー¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡Ù¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª12·î6Æü¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿å¼ù¤Ï¡¢Æ±Æü¤«¤éÁ´7¥«½ê14¸ø±é¤ò¤Þ¤ï¤ë¥Ä¥¢ー¡ØNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÍèÇ¯2·î¤«¤é¹á¹Á¡¢¾å³¤¡¢¥½¥¦¥ë¡¢ÂæËÌ¤Î4ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡ØNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026¡Ü¡Ù¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë