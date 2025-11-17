日経225先物：17日22時＝120円安、5万150円
17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比120円安の5万150円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万323.91円に対しては173.91円安。出来高は4243枚となっている。
TOPIX先物期近は3337.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.03ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50150 -120 4243
日経225mini 50145 -125 83226
TOPIX先物 3337.5 -5 4922
JPX日経400先物 30105 -55 329
グロース指数先物 695 -2 693
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
