　17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比120円安の5万150円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万323.91円に対しては173.91円安。出来高は4243枚となっている。

　TOPIX先物期近は3337.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.03ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50150　　　　　-120　　　　4243
日経225mini 　　　　　　 50145　　　　　-125　　　 83226
TOPIX先物 　　　　　　　3337.5　　　　　　-5　　　　4922
JPX日経400先物　　　　　 30105　　　　　 -55　　　　 329
グロース指数先物　　　　　 695　　　　　　-2　　　　 693
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース