国内メーカーのJVCケンウッドが展開するVICTOR（ビクター）ブランドより、史上最高音質を謳うハイファイ対応の完全ワイヤレスイヤホン「WOOD master」が、11月20日より販売されます。

同メーカー独自技術の“木でできた振動板”と、傷が目立ちにくくなる特殊な塗装が特長の高級フラッグシップモデルです。

傷がついても自己修復する

Image: JVCKENWOOD

詳しいスペックの話をする前に。まずこちらのワイヤレスイヤホンには、外側に付いた傷を時間の経過と共に目立ちにくくする特別な塗装が施されています。

この自己修復塗装について調べてみたところ、主に自動車に使われている技術のようです。ケンウッドがどのような種類の自己修復塗装を使っているか詳しくは分からないものの、自動車用の自己修復塗装は、傷が付いた際に太陽光などの熱が加わることで塗料が再形成される特殊なポリマー構造を使用しているとのことです。

外側の小さな傷は音質などに影響しないとはいえ、目立たないほうがうれしいですよね。

新開発「木でできたドライバー」

そして肝心のスペックについて。WOOD masterは、その名の通り“木”を使用しています。ケンウッドはこれまでも、「いい音のためには“木”が最適である」という考えに基づき、振動板や筐体に木を原料とする素材を取り入れた高級イヤホンやスピーカーを開発してきました。

完全ワイヤレスイヤホンでは木材を使用した初モデルとなるWOOD masterは、アフリカ産ローズウッドと木材パルプを混ぜ合わせた振動板をドライバーに搭載しています。ケンウッドはWOODシリーズの特長であるボーカルの表現力はそのままに、すべての帯域において原音を忠実に再現したと説明しています。

筆者はこうした木製ドライバーのイヤホンを使ったことがないので、その「表現力」が実際にどのようなものか判断するのは難しいですが、長きにわたって高品質なオーディオ製品を作ってきたケンウッドとビクターだけに期待が高まります。

カラーは2種類。4万円超え

Image: JVCKENWOOD

デザインは、楽器からインスピレーションを得た2種類が並びます。

Image: JVCKENWOOD

ギターを思わせるサンバーストブラウンとピアノブラックのどちらのカラーにも、楽器のハードケースを模したレザー風の充電ケースが付属します。

Image: JVCKENWOOD

バッテリーについては、本体のみで最大10.5時間の連続再生ができます。充電ケースによるフル充電では21時間の長時間再生が可能です。また、15分の充電で100分再生できるクイック充電にも対応しています。まずまず悪くないですね。

市場推定価格は4万1800円。12月21日までに注文すれば、2週間お試しで使用できるそうなので、気になる方はお早めにどうぞ。

JVCケンウッド Victor WOOD master ワイヤレスイヤホン 41,800円 Amazonで見る PR PR

Source: JVCKENWOOD