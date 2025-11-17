ÉÍÅÄÁï»á¡¡²£»³ÎÐ¤Î·«¤ê¾å¤²ÅöÁªË¾¤à¤âÂçÄÅ°½¹áÅÞ¼ó¤ÏµñÈÝ¤Î»ÑÀª
¡¡¸µ»²±¡µÄ°÷¤Ç¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÉÍÅÄÁï´´»öÄ¹¤Ï£±£·Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤³¤ÎÆüÎ¥ÅÞ¤·¤¿ÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¤ËµÄ°÷¼¿¦¤òÇ÷¤ê¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤Îà²£»³ÎÐá¤³¤Èµ×ÊÝÅÄ³Ø»á¤Î·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤ò´õË¾¡£ÈæÎãÌ¾Êí¤ÎÅÐºÜ¸¢¸Â¤ò»ý¤Ä¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡×¡ÊµìÀ¯¼£²È½÷»Ò£´£¸ÅÞ¡¢µì£Î£È£ËÅÞ¡Ë¤ÎÂçÄÅ°½¹áÅÞ¼ó¤ÏµñÈÝ¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤¬¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢º®Íð¤¬Â³¤¯Æ±ÅÞ¤Ç¡¢ÀÆÆ£»á¤ÏÎ©²Ö»á¤Î½è¶ø¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ÉÍÅÄ»á¤È°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÀÆÆ£»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Îº®Íð¤¬¹ñ²ñ³èÆ°¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ä¤¬¿È¤òÂà¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Áá´ü¤ËÌäÂê¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¡£Î©²ÖÅÞ¼ó¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¡ÖÎ¥ÅÞ¸å¤âÀ¯ºöÏ¢·È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ»á¤ÏÀÆÆ£»á¤¬¡Ö»ä¤ÎµÄÀÊ¤ÏÅÞ¼ó¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ÅÞ¼ó¤«¤é»Ø¼¨¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¨»þ¼¿¦¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÌò°÷²ñ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ë¤ÏµÄ°÷¼¿¦¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤È¤Ê¤ë¤È²£»³ÎÐ¤µ¤ó¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ë¡£µ×ÊÝÅÄ³Ø¤µ¤ó¤¬ËÜÌ¾¤À¤¬¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¡£ÀÆÆ£¤µ¤ó¤è¤ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÁêÅö´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤ÎµÄÀÊ¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Î»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½¤Ç¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¡ÊÅìÃ«µÁÏÂ¡Ë¤¬½üÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤·¤¿¤â¤Î¡££¹¿Í¤¬½ÐÇÏ¤·¡¢ÀÆÆ£»á¤Ï£´ÈÖÌÜ¤Î½ç°Ì¤Ç¡¢·ç°÷¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¼¡ÅÀ¤Îµ×ÊÝÅÄ»á¤Ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤âÆ±ÅÞ¤Ï¤ª²ÈÁûÆ°¤Ç¡¢¹ñÀ¯À¯ÅÞ»þ¤ÎÈæÎãÌ¾Êí¤Î¸¢¸Â¤Ï¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞ¤ÎÂçÄÅ°½¹áÅÞ¼ó¤¬Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÄÅ»á¤Ï£±£±Æü¤Ë£Ø¤Ç¡ÖÈæÎã¤ÎÌ¾Êí¤òºï½ü¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ã·Æ£µÄ°÷¤¬¼¿¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼¡¤ËÃ¯¤«¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡ÖµÄ°÷¼¿¦¤·¤Æ¤â¼¡¤ÎÌ¾Êí¤Î¿Í´Ö¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈæÎãÌ¾Êí¤ËÅÐºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝÅÄ»á¤é¤ò½üÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¼Ô¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ»á¤ÏÁáÂ®¡¢ÇÛ¿®¤Ç¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÈë½ñ´õË¾¼Ô¤¬Ì¾¾è¤ê½Ð¤ë¤Ê¤É¤ªº×¤êÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ì¤«´î¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£