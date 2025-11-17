キタキターーーッッ！！【セブン-イレブン】カフェタイムがシャレる♡「新作スイーツ」

カフェタイムを楽しむなら【セブン-イレブン】の「新作スイーツ」をチェックしてみて。コーヒーや紅茶のお供にしたくなる商品が並んでいるので、どれか1つ選ぶのも悩んでしまうはず。そこで今回は、おしゃれなカフェタイムにぴったりなセブンの注目スイーツを紹介します。

フランスの伝統菓子をセブン流にアレンジ

「タルト・オ・フラン」のフランとは、たまご・牛乳・砂糖を混ぜ合わせてタルト生地に流し込み焼き上げたフランスの伝統菓子で、エッグタルトにも似たスイーツです。パイ生地のサクサク感にとろけるようなフランの食感が混ざり合う、上品な口当たりが楽しい一品となっています。

上下で生地が違うのがポイント

「渋皮栗のベイクドマロンサンド」は、ダッグワーズ生地とアーモンド風味のケーキ生地で2種類のマロンクリームをサンドしています。ふんわりとした食感のダッグワーズ生地に対し、ケーキ生地はしっとりしていて上下で異なる食感を楽しめます。バターの塩気が感じられるため、バターサンドが好きな人にもおすすめです。

食べる前の温めが美味しさのポイント

焼いたマシュマロとチョコレートの味わいが魅力のスモアを手軽に楽しめる「スモア～マシュマロ & 生チョコ～」。500wで10秒ほど温めれば、とろけた生チョコが濃厚なソースのようになり、マシュマロと溶け合うことでミルキーな味わいに。口いっぱいに広がるマシュマロと生チョコの濃厚な甘さが贅沢です。

ご褒美に食べたい豪華な和パフェ

カップの中に和素材をぎゅっと詰め込んだ「ご褒美和パフェ 抹茶と栗」。抹茶みるくプリン・栗あんホイップ・抹茶ムースを重ねた色鮮やかな緑のコントラストが、和を感じるポイントです。トップには栗あんホイップ・かのこ・抹茶あん・白団子をトッピングし、食べる前から楽しめる贅沢な和パフェとなっています。

コーヒーや紅茶のお供なら【セブン-イレブン】の「新作スイーツ」におまかせ！ おうちカフェが華やぐ魅力的なスイーツで、充実したカフェタイムを楽しんで。

