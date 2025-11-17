自身のSNSで報告

女子ゴルフの河本結（RICOH）が17日、自身のSNSを更新。8月に行われた国内ツアー・北海道meijiカップの優勝副賞を出身地・愛媛県の児童養護施設へ寄付したと報告した。

河本は、同大会で優勝賞金1620万円に加えて、大会を特別協賛する明治グループから副賞として明治製品10年分が贈られていた。当時、「寄付しようと思っています。事務所と相談して恵まれない子たちに寄付したいと思います」と明言していたが、願いが叶った。

河本は自身のXで施設を訪れた際の写真を公開。文面には、「“北海道meijiカップ”で優勝の副賞としていただいたお菓子を地元松山の児童養護施設へ寄付させていただきました」「みんなが喜んでくれて、私もとても幸せな気持ちになりました」と記した。

河本は今季、10月に開催されたスタンレーレディスで今季2勝目を挙げた。メルセデス・ランキングでは3位。「これからもゴルフを通じて、少しでも誰かの笑顔に繋げられるようがんばっていきたいと思います」とさらなる活躍を誓った。



