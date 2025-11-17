松任谷由実、全国ツアーがスタート「ＡＩとの共生」アルバムが話題もライブは“人力”「肉体は変わっても、私はユーミンのままで」

シンガー・ソングライターの松任谷由実が１７日、東京・府中の森芸術劇場ドリームホールから約１年１か月かけて日本各地をめぐる全国ホールツアー（全７２公演）をスタートさせた。

１８日に発売される最新アルバム「Ｗｏｒｍｈｏｌｅ／Ｙｕｍｉ ＡｒａＩ」の楽曲を中心に構成された公演。同アルバムは「ＡＩと人間の共生」を掲げ制作された渾身の一枚。「Ｃｈｒｏｎｏ Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ（クロノレコーディングシステム）」という独自の制作手法を導入し、過去の声（荒井由実）、現在の声（松任谷由実）に至るまでのボーカルトラックを音声合成ソフト「Ｓｙｎｔｈｅｓｉｚｅｒ Ｖ」にラーニングさせ、第３の声「Ｙｕｍｉ ＡｒａＩ」を生成。そこに今の声をコラージュさせた仕上がりになっている。

同アルバムを引っさげての公演ということで、どのようなステージングがなされるかに注目が集まっていたが、ユーミンが選んだのは「リアル」だった。ＭＣでは「今度のアルバムは、ＡＩにより私の昔の声をラーニングし、その声と今の私をコラージュしながら作りました。残念ながら、ライブでそれを表現するには、今のテクノロジーでは間に合いません。だから今回ＡＩはなし」と説明。コーラスや自らの声を駆使し、ライブならではの“人力”での表現で圧倒した。

アルバムの制作過程でユーミンの音域は約１オクターブ半をカバーするほどに成長。「岩礁のきらめき」ではサビの高音部は自分の声で歌い「天までとどけ」では、アルバムではＡＩと生歌が担う部分をコーラスと重ねながら歌い上げた。

公演は、ダブルアンコールも含む２７曲を披露。アンコールでは「時間の中で変わらないということは変わり続けるということ。肉体は変わっても、私はユーミンのままであり続けます」と宣言。「ＶＲでも何でもやろうと思うけれど、やっぱりライブの、この会場のこの瞬間は最高！ 毎回思うけどこの瞬間を宝物のようにいつまでも記憶に留めておきたい」と「いま」を共有する感動に浸っていた。

〇…「Ｗｏｒｍｈｏｌｅ／Ｙｕｍｉ ＡｒａＩ」は全１２曲が収録。異なる時空や多次元をつなぐトンネル＝ワームホールをくぐり、現実と想像、過去と未来、そして異なる“自分自身”をつなぐという意味を内包する。最先端の技術と向き合う一方、人の心を動かすのは人間であるということに気づいたといい「強く、生きよ！」というメッセージを込めている。