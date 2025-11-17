本物そっくり！しゃべるAEDおもちゃ付きムック発売　操作を追体験できるこだわりのデザイン

げんきリアルMOOKシリーズ『しゃべる！ ホンモノそっくり！ リアルサウンドAED』（講談社）が11月25日に発売される。

【写真】本物そっくりなAEDのおもちゃとは？

講談社「リアルMOOKシリーズ」最新作として『AED（自動体外式除細動器）』が登場。実際のAEDに使用されている音声が採用されており、監修担当者が「『※本来のAEDの機能はありません』と注意書きをしたほうがいいのでは？」と心配になるほど、ディテールにこだわったデザインが特徴の付録となっている。

細部にこだわった本体デザインはもちろん、人体のイラストが描かれたポスターも付属される。ポスターを人体に見立ててAEDの操作を追体験することもできる。

付録のほかムック本にはAEDの主な設置場所や各パーツの名称・はたらきなどが解説されるほか、本物のAEDを使う際の講習内容、命を最前線で守る救急隊の1日の仕事や救急車の内側などについても掲載。日本だけでなくフランス、台湾、アメリカといった世界各国の救急車を特集したページも。

そのほか「AEDシールをはろう！ タウンマップ」「クイズ・まちがいさがし」といったこどもも楽しめるページも掲載される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）